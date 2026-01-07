Районна прокуратура – Благоевград предаде на съд обвиняем за неколкократно неизпълнение на заповед за защита от домашното насилие

Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – Разлог, с обвинителен акт предаде на съд Д.К, на 43 години, по дело за извършено престъпление по по чл. 296, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

В периода 2017 г. – 2024 г. обвиняемият Д.К. бил във фактическо съжителство с Е.К.

Поради влошени отношения помежду им през м. август 2024 г. жената депозирала молба до Районен съд в гр. Разлог, с която поискала налагане на мерки за защита от домашно насилие срещу него. По образувано гражданско дело била издадена заповед за незабавна защита, а впоследствие и заповед за защита от домашното насилие.

Въпреки взетите спрямо него със съдебен акт мерки, обвиняемият Д.К. три пъти ги нарушил, като приближил в непосредствена близост жилището на Е.К. в гр. Банско.

В един от случаите той влязъл в къщата й в пияно състояние. Жената срещнала затруднения с извеждането му от имота, поради което подала сигнал на националния телефон за спешни повиквания 112. Адресът бил посетен от полицейските служители, които извели Д.К.

На 20.12.2024 г. обвиняемият отново приближил на по-малко от 100 метра жилището на Е.К. Първоначално провел телефонен разговор с нея, а впоследствие проявил вербална агресия и започнал да я заплашва. Пострадалата сигнализирала за случилото се на телефон 112, след което той бил задържан от полицейските служители.

Две седмици по-късно Д.К. за пореден път нарушил наложената му от съда забрана и влязъл в жилището на Е.К., предизвиквайки скандал.

Предстои делото за извършеното от обвиняемия деяние да продължи в съда.