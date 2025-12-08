Оптимизация на складови пространства в Благоевград -реализирани проекти на Проинстал ООД

Ефективното използване на складовите площи е ключов фактор за успешното управление на логистиката, търговията и производствените процеси. В динамичната бизнес среда на Благоевград все повече компании търсят оптимизирани решения за съхранение, които да им осигурят по-добра организация, по-бърз достъп до стоките и по-висока производителност. Именно тук своята експертиза доказва Проинстал ООД – компания с дългогодишен опит в проектирането, доставката и монтажа на складови стелажни системи.

В настоящата статия представяме два реализирани проекта на Проинстал ООД в Благоевград – единият с палетни стелажи за немската компания OTTOBOCK, а другият с стелажи с рафтове за компания CREATIVE.

Проект 1: Палетни стелажи за логистичния склад на OTTOBOCK

Проектът е реализиран в складовата база на немската компания OTTOBOCK – световен лидер в производството на ортопедични и медицински изделия. Основната цел беше значително увеличение на капацитета за съхранение без разширяване на съществуващата складова площ. Акцентът бе поставен върху оптималното използване на височината и осигуряването на бърз и безопасен достъп до палетизираните товари.

Проинстал ООД проектира и монтира високостелажна палетна система с височина над 8 метра, съобразена с подемната техника, типа палети и строгите стандарти за безопасност, изисквани от международна компания като OTTOBOCK. След внедряването складовият капацитет беше увеличен с над 40%.

Инсталирани бяха всички необходими предпазни елементи – защити за колоните, стопери за палети, укрепващи връзки и ясно обозначение на товароносимостта. Оптимизираните коридори подобриха движението на мотокарите, ускориха логистичните процеси и сведоха до минимум риска от инциденти. В резултат OTTOBOCK вече разполага с съвременен, високоефективен склад, отговарящ на всички европейски изисквания.

Проект 2: Рафтови стелажи за складовата база на CREATIVE

Вторият проект е реализиран за компания CREATIVE, развиваща активна търговска дейност в Благоевград. Основното предизвикателство беше организираното съхранение на широка гама от малогабаритни стоки, изискващи бърз достъп, прецизна подредба и лесно проследяване на наличностите.

Проинстал ООД изгради система от рафтови стелажи за ръчно обслужване, разположени в оптимална конфигурация с ясно дефинирани работни зони. Височината и товароносимостта на всяко ниво бяха адаптирани към конкретните продукти, което осигури отлична гъвкавост и възможност за бъдещо разширение.

Стелажите са изработени от висококачествени материали с прахово боядисано покритие, гарантиращо устойчивост и дълъг експлоатационен живот. След реализацията времето за обработка на поръчките беше значително съкратено, а точността при комплектоването – осезаемо подобрена. CREATIVE отчита по-добра организация на склада, по-добър контрол върху стоковите наличности и по-високо ниво на обслужване.

Национално присъствие и комплексни складови решения

Реализираните проекти за OTTOBOCK и CREATIVE са само част от богатото портфолио на Проинстал ООД. Компанията има внедрени стелажни системи на едни от най-големите и утвърдени компании в цяла България, не само в Благоевград. Това доказва доверието, което клиентите гласуват на професионалния екип и качеството на предлаганите решения.

Проинстал ООД изготвя всички необходими нормативни документи и техническа документация за складови стелажи, в пълно съответствие с българското законодателство и действащите европейски стандарти. Компанията осигурява изчисления за товароносимост, инструкции за безопасна експлоатация, протоколи и изискуемата документация за контролни органи. По този начин клиентите получават сигурност, законово съответствие и спокойствие при експлоатацията на стелажните системи.

Освен проектиране, доставка и монтаж на палетни, рафтови, конзолни и специализирани стелажи, Проинстал ООД предлага и пълна гама от складови и търговски решения. В тях се включват сервиз и поддръжка на подемна техника, доставка на пластмасови палети, каси, кутии, щендери и друго складово оборудване, съобразено със съвременните изисквания за ефективност и безопасност.

Със своя цялостен подход, индивидуални проекти и национално покритие, PROINSTALL се утвърждава като надежден партньор за бизнеса в изграждането на модерни, ефективни и устойчиви складови пространства.

