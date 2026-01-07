НачалоБлагоевград
Мария и Георги – най-популярните имена за новородени през 2025 в Благоевградско

Последното проучване на НСИ показва кои са най-предпочитаните имена на новородени за 2025 г. При момчетата това е Александър, а при момичетата – София. В челните места на класациите попадат още дамските имена Рая, Никол, Дария, Габриела, Елена, Александра и Михаела и мъжките Калоян, Мартин, Теодор, Никола, Димитър, Даниел, Борис и Самуил.

В област Благоевград пък най-популярните имена за новородените през 2025 година са Георги и Мария.

Едно от традиционните български имена Иван слиза в класацията на най-предпочитани имена за бебетата през последните няколко година, каза в ефира на Радио Благоевград Магдалена Костова, дирекотр на Дирекция „Демографска и социална статистика“ към НСИ.

„Сред бебетата името Иван е на 11 място по желани имена. Но пък името Калоян е на трето място па популярност сред новородените“, поясни Магдалена Костова.

А днес имен ден празнуват 327 хиляди души в страната, а в област Благоевград именниците са около 10 хиляди.

