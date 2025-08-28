Гърция въвежда официално 4-дневна работна седмица

Гърция официално въвежда гъвкави модели на работа, които дават възможност на служителите сами да избират как да работят. Това коментира пред Нова ТВ проф. Йаким Каламарис.

С новата система, служителите могат да избират между:

4-дневна работна седмица (по 10 часа на ден);

(по 10 часа на ден); 5-дневна работна седмица (по 8 часа на ден);

(по 8 часа на ден); 6-дневна работна седмица с допълнително заплащане.

Според професор Каламарис, тези модели са достъпни за всички служители, независимо от техния сектор – държавен или частен. Той отбеляза, че мненията за промяната са различни – някои я приемат като възможност, докато други я виждат като натиск.

Планирането на работното време се случва няколко месеца предварително. Например, в туристическия сектор още през март се договаря график за следващите шест месеца. Любопитно е, че през летния сезон много служители избират 6-дневната седмица, за да печелят повече. Това е от полза и за бизнеса, защото помага за справяне с недостига на работна ръка.

Професор Каламарис подчерта, че въвеждането на тези модели е лесно, когато има синергия между работодателите и служителите. Той посочи, че подобни системи вече успешно функционират от две години в Полша и Испания.