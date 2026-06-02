Обвиняем за наркоразпространение в гр. Благоевград остава в ареста

По искане на Окръжна прокуратура – Благоевград съдът взе мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 41-годишния В.М., привлечен в качеството на обвиняем за държане с цел разпространение и разпространение на високорискови наркотични вещества – престъпление по чл. 354а, ал. 1, изр. 1, пр. 4 и 5, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

В хода на разследването са извършени претърсвания и изземвания, разпитани са свидетели. Събраните доказателства обосновават предположение за съпричастността на В.М. към извършеното престъпление.

На 29.05.2026г. на различни места в жилище и на стълбищна площадка за покрив на кооперация в гр. Благоевград обвиняемият е държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества – кокаин и амфетамин. Същият ден В.М. разпространил кокаин, като продал 4,92 г от наркотика на друго лице.

Престъплението, в извършването на което е обвинен В.М., е тежко умишлено по смисъла на закона и е наказуемо с лишаване от свобода от 2 до 8 години.

Делото продължава под надзора на прокуратурата.