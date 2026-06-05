Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград

Със заповед за задържане до 24 часа, от полицейски служители на РУ-Петрич е задържан 40-годишен мъж от с. Михнево. В следобедните часове вчера, в дома им в с. Михнево, същият е нанесъл удари с юмрук в областта на главата и тялото на негова 59-годишна родственица. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

Около 14:35 часа на 04.06.2026 г. на ул. „Владимир Поптомов“ в гр. Белица, от органите на реда е спрян лек автомобил „Фолксваген Пасат“, управляван от 35-годишен мъж от града. В хода на извършената проверка, с техническо средство е установено, че водачът на автомобила шофира с наличие на 1,29 промила алкохол в издишания от него въздух. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

На 04.06.2026 г. около 20:10 часа в 02 РУ-Благоевград е получено съобщение, че в бетонов канал в района на пътя за с. Делвино е паднал мъж, който лежи в безпомощно състояние. От незабавно пристигналите на място полицейски служители е установено, че мъжът е на 43 години от гр. Благоевград. Той е пострадал с фрактура на черепа и е настанен за лечение в болница „Пулс“ в Благоевград. Образувано е досъдебно производство.

В обедните часове на 04.06.2026 г. на бул. „Св. Димитър Солунски“ в гр. Благоевград е станало ПТП, при което лек автомобил „Шкода“, управляван от 32-годишен благоевградчанин е блъснал 69-годишна жена от града, която е пресичала пътното платно на необозначено за целта място. Водачът на автомобила е транспортирал пострадалата в МБАЛ-Благоевград, където след извършен преглед е установено, че е получила фрактура на китката.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 04.06.2026 г. до 08:00 часа на 05.06.2026 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 13 сигнала за произшествия.

Ликвидирани 6 пожара.

С преки материални щети 3 пожара.

Без нанесени материални щети 3 пожара.

Извършени са 7 спасителни дейности.

Лъжливи повиквания 0.

При пожарите са починали/пострадали 1 граждани.

На 04.06.2026 г. около 09:17 часа е получен сигнал за пожар от осветително тяло в склад в района на ул. „Покровнишко шосе“ в гр. Благоевград. Погасен от два екипа на РСПБЗН-Благоевград. Щети: осветително тяло. Вероятна причина: късо съединение.

На 04.06.2026 г. около 10:55 часа е получен сигнал за пожар в кухня на къща в с. Чучулигово. Погасен от екип на РСПБЗН-Петрич. Щети: кухненски шкафове, опушени стени, бяла, черна и компютърна техника. Вероятна причина: късо съединение.

На 05.06.2026 г. около 00:26 часа е получен сигнал за пожар в апартамент в района на ул. „Скаптопара“ в гр. Благоевград. Погасен от два екипа на РСПБЗН-Благоевград. При пожара е загинала 67-годишна жена, а 35-годишна е пострадала. Унищожени са мебели, бяла, черна и компютърна техника и домакинство. Спасена е жилищната сграда. Причината за пожара е в процес на установяване.