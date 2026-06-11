Обвиняем за престъпления, извършени в условията на домашно насилие в гр. Банско, остава в ареста

По искане на Районна прокуратура – Благоевград съдът взе мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Р.Д., привлечен в качеството на обвиняем за престъпления, извършени в условията на домашно насилие – неизпълнение на заповед за защита от домашно насилие и закана с убийство, както и за палеж.

На 07.06.2026 г. в гр. Банско 37-годишният Р.Д. нарушил съдебната заповед за защита от домашно насилие, с която му е била наложена забрана да доближава жилището на В.Б.

Освен това той отправил към нея закана с убийство по телефона, като заканата е могла да възбуди основателен страх у пострадалата за нейното осъществяване.

През нощта на 08.06.2026 г. на паркинг пред жилищна кооперация в гр. Банско Р.Д. запалил лек автомобил, ползван от В.Б.

Разследването по делото продължава под ръководството на Районна прокуратура – Благоевград.