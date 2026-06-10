1368 литра етилов алкохол е иззет при три проверки в района на община Петрич. По сигнал на РУ на МВР в Петрич митнически служители от отдел „Акцизен административен контрол“ в ТД Митница София извършват проверка на три обекта – частни имоти, в които откриват съответно 550 литра и 576 литра безцветна течност с мирис на алкохол, както и 242 литра етилов алкохол с алкохолно съдържание 96,4 % VOL. И в трите случая не са представени документи за начислен, обезпечен или платен акциз. Етиловият алкохол е задържан, взети са проби за лабораторен анализ. Работата по случаите продължава.

Агенция „Митници“ напомня, че Законът за акцизите и данъчните складове предвижда специален ред за изваряване на ракия от собствени плодове. Това може да се случва само в така наречените специализирани малки обекти за дестилиране, като съдържателя на обекта събира дължимия акциз (до 30 литра по намалена ставка, а над 30 литра в пълен размер) и предоставя документ за начислен данък.

Този тип алкохол е предназначен единствено за лично ползване и не следва да бъде търгуван. Продажбата на високоградусов алкохол, който е произведен извън данъчен склад, не само представлява нарушение на закона, но носи потенциални рискове за потребителите от некачествен или опасен продукт.

(Снимката е илюстративна)