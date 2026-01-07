НачалоБългария
България

Утре трафикът по пътен възел „Банкя“ на АМ „Струма“ ще е в две ленти

By Екип Blagoevgrad.EU
0
63

Утре – 8 януари, от 8 ч. до 16 ч. трафикът по пътен възел „Банкя“ на АМ „Струма“ ще преминава в две ленти. За ремонт на осветлението ограничена за движение ще е вътрешната лента.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение през съоръженията. Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик. По този начин се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.

предишна статия
Районна прокуратура – Благоевград предаде на съд обвиняем за неколкократно неизпълнение на заповед за защита от домашното насилие

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

зареди още

Добре дошли в информационна агенция Blagoevgrad.eu

За контакти, реклама и въпроси: blagoevgrad.eu@gmail.com

error: