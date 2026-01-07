Утре трафикът по пътен възел „Банкя“ на АМ „Струма“ ще е в две ленти

Утре – 8 януари, от 8 ч. до 16 ч. трафикът по пътен възел „Банкя“ на АМ „Струма“ ще преминава в две ленти. За ремонт на осветлението ограничена за движение ще е вътрешната лента.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение през съоръженията. Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик. По този начин се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.