💻🔒 ГДБОП неутрализира престъпна група за инвестиционни измами срещу чуждестранни граждани

Дейността е извършвана от колцентър в София

Служители на Дирекция “Киберпрестъпност” при ГДБОП проведоха специализирана операция срещу престъпна група, извършвала инвестиционни измами срещу чуждестранни граждани от колцентър в София, рекламиран като надежден инвестиционен посредник.

Полицейската акция е проведена на 4 юни 2026 г. под надзора на Софийската градска прокуратура.

Образувано е досъдебно производство за престъпления по чл. 212а и 321 от НК – за компютърна измама и въвеждане в заблуждение на граждани с цел набавяне на облага.

Събрани са доказателства, че дейността му е насочена към убеждаване да се инвестират средства срещу обещания за висока възвращаемост и разширяване на приходите, които не само не са реализирани за обещания период от време, но и клиентите на платформата не са могли да придобият обратно дори първоначално вложените средства.

Петима души са задържани от киберполицаите по Закона за МВР – български и чужди граждани.