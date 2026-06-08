Министър Шишков: Най-късно до средата на следващата седмица ще бъде укрепено свлачището на магистрала “Струма

Ремонтните дейности по укрепване на свлачището в участъка между Симитли и Благоевград в близост до тунел „Железница“ ще бъдат завършени до края на тази седмица или най-късно в близките десет дни. Увереност за това изрази министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Днес той проведе среща с председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Александър Тодоров и представители на фирма „Грома холд“, която е изпълнител на укрепващото тунелно съоръжение на АМ „Струма“.

Министър Шишков обърна внимание, че участъкът е затворен повече от месец и половина, а се изисква минимален ремонт. „Отсечката стои затворена от 19 април. От Симитли до Благоевград се пътува по главен път Е 79, което в уикендите създава тапи и хаос“, посочи той.

Министърът изрази големите си резерви за начина, по който пътят е бил затворен. И допълни, че назад във времето между строителя и бившето ръководство на АПИ е имало „безсмислена кореспонденция, която остава големи резерви по отношение на начина по който изобщо е затворен пътят и начина по който нищо не се случваше“.

Иван Шишков каза още, че е имало упреци, че в последните три години пътят и скатът не са поддържани качествено, не са се извършвали съответните ремонтни дейности и поддръжка и че това състояние се е случило заради преовлажняване на терена. Той допълни, че предстоят допълнителни разговори и проверки, а ако се установи, че липсата на поддръжка е причина за проблема, това ще бъде “много смущаващо“.

Министър Шишков заяви още, че със строителите са отворили темата за „Хемус“ и ги е оставил да си помислят. „Моето предложение е започване на строежа по старите цени, след това договаряме адекватни цени.“ Той беше категоричен, че строителният бранш вече трябва да е разбрал, че инерцията и досегашното поведение, което държавата е имала с тях, вече не е същото.