Съдът отхвърли искането на прокуратурата в Благоевград: 20-годишният студент остава без мярка за неотклонение

Тричленен състав на Софийския апелативен съд потвърди като правилно и законосъобразно определението на Окръжен съд – Благоевград, с което преди седмица съдът не уважи искането на Окръжна прокуратура – Благоевград за вземане на мярка за неотклонение спрямо 20-годишния младеж.

Апелативните магистрати посочват, че правилно Окръжният съд е приел, че в конкретния случай, на този етап от разследването няма каквито и да е доказателства, събрани и представени от разследващите по делото, които да сочат съпричастност на обвиняемия към повдигнатото му обвинение за умишлено убийство.