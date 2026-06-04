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Съдът отхвърли искането на прокуратурата в Благоевград: 20-годишният студент остава без мярка за неотклонение

By Новини Благоевград
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Апелативният съд в София потвърди изводите на Окръжен съд – Благоевград, че липсват каквито и да е доказателства за съпричастност на 20-годишния студент към повдигнатото му обвинение за умишлено убийство на момиче в квартал „Струмско“, гр. Благоевград.
Тричленен състав на Софийския апелативен съд потвърди като правилно и законосъобразно определението на Окръжен съд – Благоевград, с което преди седмица съдът не уважи искането на Окръжна прокуратура – Благоевград за вземане на мярка за неотклонение спрямо 20-годишния младеж.
Апелативните магистрати посочват, че правилно Окръжният съд е приел, че в конкретния случай, на този етап от разследването няма каквито и да е доказателства, събрани и представени от разследващите по делото, които да сочат съпричастност на обвиняемия към повдигнатото му обвинение за умишлено убийство.
Решението е окончателно.
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