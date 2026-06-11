Регионалният исторически музей – Благоевград открива двадесет и четвъртото издание на „Лятна детска музейна школа“

За двадесет и четвърта поредна година Регионален исторически музей – Благоевград ще даде начало на своята утвърдена образователна инициатива „Лятна детска музейна школа“. Заниманията ще се проведат в периода от 16 до 26 юни в експозиция „Роден дом на Георги Измирлиев-Македончето“, като всяка делнична сутрин от 10:00 часа музеят ще посреща своите най-малки посетители.

Програмата е насочена към децата в първите дни на лятната ваканция и съчетава образование, творчество и забавление чрез разнообразни занимания, подготвени от музейните специалисти. Участниците ще имат възможност да се запознаят с различни аспекти на културно-историческото наследство на България и региона – от традиционните художествени техники и богатството на българския фолклор до значими исторически личности, героични събития и любопитни факти от ежедневието на хората преди повече от век.

Чрез интерактивни беседи, творчески работилници, образователни игри и практически занимания децата ще откриват историята по достъпен и увлекателен начин, ще развиват въображението си и ще създават свои авторски сувенири и творби. Програмата е изградена така, че да насърчава любознателността, интереса към миналото и уважението към културните ценности, като същевременно създава възможности за нови приятелства и приятни преживявания в музейна среда.

„Лятна детска музейна школа“ е сред най-дългогодишните и разпознаваеми образователни инициативи на Регионален исторически музей – Благоевград. През годините тя се утвърди като предпочитано място за среща на децата с историята, традициите и културата, превръщайки музея в пространство за знания, творчество и вдъхновение.

Макар че Регионалният исторически музей – Благоевград да продължава работата по обновяването на своята сграда, традицията на „Лятна детска музейна школа“ остава жива. И тази година инициативата ще събере десетки деца, които ще имат възможност да се докоснат до историята, културата и творчеството чрез специално подготвената образователна програма.