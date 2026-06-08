Окръжен съд – Благоевград взе мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняем за наркоразпространение

Окръжен съд – Благоевград взе най-тежката мярка за неотклонение на 34-годишния Г.С., привлечен като обвиняем за държане с цел разпространение и разпространение на високорискови наркотични вещества в гр. Петрич.

Състав на Благоевградския окръжен съд счете, че от събраните до този момент доказателства – свидетелски показания, протоколи за претърсване и изземване, експертни справки, може да се направи извод за евентуална съпричастност на обвиняемото лице към престъпното деяние. Липсва реална опасност обвиняемият да се укрие предвид трайната му уседналост, но при мярка, различна от „задържане под стража“, е налице опасност да извърши престъпление.

На мъжа е повдигнато обвинение за това, че в условията на продължавано престъпление, без надлежно разрешително, за периода от неустановена дата до 06.06.2026 г., в жилищна сграда и в помещение тип „лятна кухня“ в гр. Петрич е държал с цел разпространение коноп (марихуана) с общо бруто тегло 709,3 грама, кокаин с бруто тегло 16,28 грама и амфетамин с бруто тегло 8,49 грама.

Мъжът е обвиняем и за това, че на 05.06.2026 г. около 18:30 часа в гр. Петрич е разпространил високорискови наркотични вещества – коноп (марихуана) с бруто тегло 0,7 грама и амфетамин с бруто тегло 4,3 грама.

Определението на Благоевградския окръжен съд не е окончателно и може да бъде обжалвано в тридневен срок. В случай на жалба заседанието пред Апелативен съд – София е насрочено за 16.06.2026 г. от 10:00 часа.