Жега до 43 градуса идва през август, температурите ще са над нормата

Август започва със сухо време и температури над климатичните норми. Най-високите стойности се очакват между 6 и 9 август, когато в по-голямата част от страната термометрите ще показват между 35 и 40 градуса, а в отделни райони е възможно да бъде надхвърлена границата от 40 градуса. Предстоящата жега, очакваните валежи, пожароопасността и прогнозата за следващите месеци коментира в студиото на “Денят започва” синоптикът от НИМХ Анастасия Кирилова.

Предстоящото затопляне няма да бъде нещо необичайно за края на юли и началото на август, въпреки че температурите ще бъдат по-високи от климатичните норми. Тя посочи, че юли приключва със средни температури около нормалните за страната стойности.

По отношение на валежите месецът също е бил близо до обичайните стойности за страната, макар да има различия между отделните райони.

Докато в редица европейски държави през последния период бяха отчетени изключително високи температури, България остана встрани от най-тежките горещини.

Новият месец август ще започне със стабилно време и малка вероятност за валежи през първата седмица. Очакванията са температурите да останат над климатичните норми, особено през първото десетдневие на месеца:

Според прогнозата в този период в по-голямата част от страната температурите ще бъдат между 35 и 40 градуса.

Първото десетдневие на август се очаква да бъде с температури по-високи от обичайните, слънчево време и без съществени валежи. Промяна на времето се очаква около 9 август.

Второто десетдневие на месеца също се очаква да бъде по-топло от нормалното. След средата на периода има вероятност за промяна на циркулацията. Тази промяна обаче не означава край на летния сезон. В планините обаче ситуацията ще бъде по-динамична.

Третото десетдневие се очаква да бъде по-различно – с повече валежни обстановки и понижение на температурите. Що се отнася до валежите, очакванията засега са за по-влажен сезон.