Окръжен съд-Благоевград измени мярката за неотклонение на обвиняем за държане и разпространение на високорисково наркотично вещество

С определение на Окръжен съд-Благоевград е изменена мярката за неотклонение на В. М. от „задържане под стража“ в „гаранция в пари“ в размер на 2 500 евро.

След анализ на доказателствения материал съдебният състав прецени, че не са налице данни, които да разколебаят изводите на предходните съдебни състави относно това, че обвиняемият е съпричастен към извършване на деянието, предмет на повдигнатото срещу него обвинение.

Същевременно съдебният състав намира, че съгласно заключението на назначената съдебномедицинска експертиза на обвиняемия, той страда от тежко хронично заболяване, като актуалното здравословно състояние на обвиняемия, както и начина, по който се провежда назначеното лечение, се явяват пречка за неговия престой в условията на следствения арест. Така установените по делото обстоятелства налагат изменение на взетата мярка за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

Искането за изменение на мярката за неотклонение е поддържано и от прокуратурата и от защитата на обвиняемия.

Определението подлежи на обжалване в тридневен срок, като в случай на жалба или протест, заседанието пред Апелативен съд-София е насрочено за 30.07.2026 г. от 10:00 часа.