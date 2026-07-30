Трима са обвинени и задържани за кражба в гр. Благоевград, при разследването са открити незаконно държани оръжия и взривни вещества

Под ръководството и надзора на Районна прокуратура – Благоевград се извършват действия по разследване по досъдебно производство, образувано за кражба, извършена в съучастие на три лица.

Установено е, че на 27.03.2026 г., за времето от 09,15 ч. до 12,00 ч., от апартамент в гр. Благоевград са били отнети парични суми в различна валута, множество бижута и голямо количество видеокарти, собственост на чуждестранни граждани.

За осъществяване на престъпното деяние извършителите са повредили дограмата и вътрешната част на заключващия механизъм на входната врата на жилището. По първоначални данни общата стойност на отнетите вещи възлиза на около 40 000 евро.

В хода на разследването са събрани достатъчно доказателства за съпричастността към престъплението на И.И., на 53 години, Б.П., на 45 години, и С.Д., на 45 години. Тримата са привлечени в качеството на обвиняеми.

С постановление на прокурор от Районна прокуратура – Благоевград обвиняемите са задържани за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе в съда искания за вземане на мерки за неотклонение „задържане под стража“ спрямо тримата обвиняеми.

Тримата са осъждани и са привлечени към наказателна отговорност за извършване на престъплението при условията на повторност.

В рамките на разследването са извършени огледи, претърсвания и изземвания на адреси в гр. София и в област Перник.

При условията на неотложност на адреса в гр. Батановци, област Перник, ползван от обвиняемия С.Д., са извършени претърсване и изземване, при което са открити и иззети пистолети, пушка, заглушител за огнестрелно оръжие, голямо количество боеприпаси от различен калибър, цилиндрични тела с надпис „Тротил 400 гр.“, проводници, огнепроводен шнур, противошокова палка, радиостанции, автомобилни ключове, кобури и пълнител за пистолет.

С оглед установените при претърсването данни е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК – държане на огнестрелни оръжия, боеприпаси и взривни вещества без надлежно разрешение.

Действията по разследването на това престъпление се извършват под ръководството на Районна прокуратура – Перник.

Работата по събиране и проверка на доказателствата продължава под ръководството и надзора на компетентните прокуратури, като се изясняват всички факти и обстоятелства, свързани с извършените престъпления.