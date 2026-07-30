Обвиняем за принуда чрез употреба на сила и заплашване в гр. Враца е предаден на съд

Районна прокуратура – Враца внесе в съда обвинителен акт срещу К.К., обвинен за извършено престъпление по чл. 143, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК – принуда, осъществена чрез употреба на сила и заплашване.

Р.Д. сключил договор за потребителски кредит с търговско дружество за сумата от 400 лева. Поради финансови затруднения, както и битов инцидент, при който се наранил, той преустановил редовното погасяване на задълженията си.

През м. януари 2024 г. Р.Д. получил телефонни обаждания и текстови съобщения чрез мобилно приложение от обвиняемия К.К., който настоявал незабавно да изплати просроченото си задължение. Впоследствие пострадалият внесъл сума в размер на 100 лева по кредита.

Следващия месец обвиняемият К.К. посетил Р.Д. в жилището му в гр. Враца. Още при влизането си му нанесъл удари в областта на главата, вследствие на което му разкървавил устата и счупил зъб. След това отправил закани с престъпление против личността му, ако не заплати остатъка от задължението

През м. март 2024 г. обвиняемият отново отправил заплахи към пострадалия чрез мобилно приложение, с които го принудил да извърши действие против волята си – да заплати дължимата сума по кредита.

След случилото си Р.Д. подал сигнал на телефон за спешни случаи 112. По случая било образувано досъдебно производство, в хода на което са събрани достатъчно доказателства за привличането на К.К. към наказателна отговорност.

Предстои делото срещу обвиняемия К.К., който е осъждан, да продължи в съда.