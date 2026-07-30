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Недекларирани златни изделия и парични средства задържаха митническите служители на МП Лесово

By Новини Благоевград
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Митническите служители на Митнически пункт Лесово задържаха недекларирани 16 310 евро и 228.20 грама златни изделия при съвместна проверка със служителите от Гранична полиция на автобус с пътници.
Автобусът с чужда регистрация пристига на МП Лесово на 24.07.2026 г. на изходящо трасе от страната по маршрут от Румъния за Турция, управляван от турски гражданин. Водачът и пътниците са заявили, че нямат нищо за деклариране. В хода на извършената проверка са открити 16 310 евро и 228.20 грама слитъци от жълт метал и монети, укрити в бельото и в дамската чанта на една от пътничките – румънска гражданка. Според извършената експертиза от вещо лице, монетите и слитъците са изработени от злато с различни карати и са на стойност 25 115 евро.


Недекларираните парични средства и златни изделия са иззети. На румънската гражданка са съставени два акта за установените административни нарушения на Валутния закон и на Закона за митниците.

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