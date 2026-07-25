ЕЦБ представи предложения за дизайна на новите евробанкноти

Европейската централна банка (ЕЦБ) обяви краткия списък на предложенията за дизайн на следващата серия евробанкноти и стартира проучване на общественото мнение, приканвайки гражданите от цяла Европа да представят коментари. Предложенията за дизайн се основават на две различни теми: „Европейската култура“ и „Реки и птици“, и на съответни мотиви, избрани да ги илюстрират.

„Евробанкнотите са нещо повече от платежно средство – те са един от най-осезаемите символи на Европа“, заяви председателят на ЕЦБ Кристин Лагард. „Чрез художествено оформление, което съчетава красота и смисъл, те ще затвърдят общата ни идентичност.“

Краткият списък от предложения е резултат от конкурс за дизайн, обхващащ целия Европейски съюз. Кандидатстваха над 1200 графични дизайнери. От тях 25 бяха поканени да разработят проекти по едната или и по двете теми. След това независимо жури от 21 експерти в различни области, като например графичен дизайн, комуникации, невронаука и история, всеки от тях номиниран от централна банка от еврозоната, състави кратък списък от десет проекта за дизайн.

Очаква се Управителният съвет да вземе окончателното решение за дизайна на новите банкноти към края на годината. То ще се основава на съчетание от коментари, включително заключенията на Журито на конкурса за дизайн, техническа оценка и резултатите от двете анкети.

След това избраният дизайн ще бъде доразработен и тестван, преди да влезе в производство. Очаква се банкнотите от новата серия да влязат в обращение през следващите години. Евробанкнотите от предходната серия ще запазят стойността си и ще останат в обращение успоредно с новата серия. Това ще бъде първото цялостно преработване на дизайна на евробанкнотите от емитирането им през 2002 г.

„Обновяването на дизайна на евробанкнотите е част от дългосрочното усилие на Евросистемата да гарантира, че парите в брой остават сигурно, ефикасно и близко до гражданите платежно средство, запазващо достъпа им до публични пари и свободата им да избират как да плащат“, заяви членът на Изпълнителния съвет Пиеро Чиполоне.

Периодичното емитиране на нови серии банкноти дава възможност да се приложат новите постижения на технологиите и да се запази преднина пред фалшификаторите. Новите банкноти ще включват нови и усъвършенствани защитни елементи, които ще направят по-лесно разпознаването на истинските и ще подобрят достъпността им, включително за хората с увредено зрение.

ЕЦБ също така се стреми да намали екологичния отпечатък на банкнотите, като подобрява тяхната трайност и използва по-устойчиви материали и производствени процеси.