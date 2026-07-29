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На 30 юли за подмяна на тол камера за около половин час ще се промени организацията на движение в участък от път I-1, в района на Благоевград

By Екип Blagoevgrad.EU
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Утре – 30 юли, от 10:30 ч. до 11 ч., за подмяна на тол камера ще се промени организацията на движение в участък от път I-1 София – Кулата, в района на Благоевград /при 366-и км/. При изпълнението на дейностите трафикът ще преминава двупосочно в едната лента. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

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