На 30 юли за подмяна на тол камера за около половин час ще се промени организацията на движение в участък от път I-1, в района на Благоевград

Утре – 30 юли, от 10:30 ч. до 11 ч., за подмяна на тол камера ще се промени организацията на движение в участък от път I-1 София – Кулата, в района на Благоевград /при 366-и км/. При изпълнението на дейностите трафикът ще преминава двупосочно в едната лента. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.