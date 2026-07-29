Обвиняем за разпространение и държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества е с наложена мярка „задържане под стража“

Благоевградският окръжен съд уважи искането на Окръжена прокуратура и наложи най-тежката мярка за неотклонение по отношение на 51-годишен мъж.

След като анализира наличния по делото доказателствен материал Благоевградският окръжен съд прецени, че е налице обосновано предположение за възможна съпричастност на обвиняемия към престъплението, за което е привлечен към наказателна отговорност.

Мъжът е привлечен към наказателна отговорност за престъпление, което е тежко по смисъла на закона, и за което законодателят е предвидил наказание лишаване от свобода от 2 до 8 години.

Съдебният състав прецени, че липсва реална опасност лицето да се укрие, но е налице такава да извърши престъпление.

Според съда високата обществената опасност на разследваното престъпление се извежда от завишената необходимост от защита на обществения интерес, предвид вида на засегнатите с престъплението обществени отношения. Касае се за престъпление с висока обществена опасност, засягащо здравето на хората, извършено с повече от едно деяние, като по делото са налице освен данни за държане на наркотичното вещество с цел разпространение, така и такива за извършено разпространение на наркотично вещество на три различни лица. Последното обстоятелство предпоставя една по-значителна обществена опасност, както на деянието, така и на самия деец.

Определението на Окръжен съд-Благоевград може да се обжалва в тридневен срок пред Апелативен съд-София.