Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград през почивните дни

коло 23:30 часа на 24.07.2026 г. в района на ул. „Драма“ в гр. Гоце Делчев, непосредствено преди осъществяване на сделка с наркотични вещества, от криминалисти при РУ-Гоце Делчев е задържан 51-годишен мъж от града. Виждайки полицейските служители, същият е направил опит да изхвърли полиетиленов плик с намиращи се в него две полиетиленови топчета, съдържащи общо около 1,76 грама кокаин. В хода на работата по случая е проверено и обитавано от него жилище в гр. Гоце Делчев, където са открити около 4 полиетиленови топчета, съдържащи общо около 6,94 грама кокаин. От органите на реда е установено също, че 51-годишният е разпространил на две лица съответно около 1 грам кокаин на едното и около 0,7 грама кокаин на второто лице. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

2. При извършена, около 02:03 часа на 25.07.2026 г. на ул. „Свобода“ в гр. Петрич, проверка на лек автомобил „Хюндай Кона“, от органите на реда е установено с техническо средство, че 21-годишният водач на автомобила от гр. Петрич шофира след употреба на наркотик. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

3. Със заповед за задържане до 24 часа е задържан 18-годишен младеж от гр. Петрич, след като около 01:45 часа на 27.07.2026 г., управляваният от него лек автомобил „Фолксваген Голф“ е спрян на ул. „Полк. Дрангов“ в гр. Петрич и с техническо средство е установено, че водачът шофира след употреба на наркотик. По случая е образувано бързо производство.

4. В следобедните часове на 24.07.2026 г., от полицейски служители на РУ-Банско е проверено жилище в гр. Банско, обитавано от 39-годишен мъж от гр. Стара Загора, като в стая от жилището е намерен полиетиленов плик, съдържащ около 5,15 грама марихуана. Мъжът е задържан, а за случая е уведомена компетентната прокуратура.

5. Със заповед за задържане до 24 часа е задържан 38-годишен мъж от с. Корница, общ. Гоце Делчев, който за времето от 03:40 часа на 21.07.2026 г. до 10:00 часа на 24.07.2026 г. е извършил кражба на сумата от около 2 000 евро от метален шкаф за дарения в джамия в с. Господинци и сумата от около 200 евро от метален шкаф за дарения в джамия в с. Рибново. За случаите е уведомена компетентната прокуратура.

6. Трима мъже, двама от които 35 и 38 години от гр. Хаджидимово и един на 41 години от с. Дъбница са привлечени като обвиняеми за това, че в обедните часове на 24.07.2025 г. в района на бул. „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Благоевград са отвлекли 35-годишна благоевградчанка и две малолетни деца. След проведени незабавни действия веднага след получаване на сигнала за извършеното деяние, същите са установени и задържани от полицейските служители в района на гр. Банско. На тримата мъже е постановено задържане под стража за срок до 72 часа.

7. Около 02:16 часа на 25.07.2026 г. на тел.112 е получено съобщение за възникнала физическа саморазправа пред питейно заведение в гр. Сандански. От пристигналите полицейски служители, на място са установени двама мъже на 22 и 29 години от града, които са пострадали с повърхностни наранявания в областта на лицата. Със заповед за задържане до 24 часа е задържан 36-годишен мъж от гр. Сандански. Образувано е досъдебно производство.

8. В следобедните часове на 26.07.2026 г. в РУ-Петрич е получено съобщение за това, че в местността „Корил“, землище на с. Право бърдо е намерен починал мъж. От пристигналите на място полицейски служители е установено, че това е 68-годишен мъж от с. Долна Рибница, който е обявен за издирване. Не са констатирани видими следи от насилие. Предстои извършване на аутопсия за установяване на точната причина за смъртта на мъжа. По случая е образувано досъдебно производство.

9. В следобедните часове на 26.07.2026 г. в района на пътя за хижа „Беласица“ е станало ПТП с материални щети и без пострадали хора между два леки автомобила, като пристигналите на място полицейски служители констатирали, че единият от автомобилите, който е „Ауди“ и е управляван от 57-годишен мъж от гр. Петрич е с поставени регистрационни табели, издадени за друго МПС. По случая е образувано досъдебно производство.

10. ПТП:

На 24.07.2026 г. около 11:30 часа на пътя между с. Долно Дряново и разклона за с. Долен, мотоциклет „CF Мото“, управляван от 32-годишен чужд гражданин, на десен завой е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал в задната лява част на насрещно движещ се лек автомобил „Тойота Корола“ с 51-годишен водач от с. Петрелик, след което е продължил движението си и се е блъснал в насрещно движещ се лек автомобил „Фолксваген Туарег“ с 54-годишен водач от с. Кочан. Мотоциклетистът е пострадал с фрактура на подбедрицата. На водачите са направени проби с технически средства за употреба на алкохол, които са отрицателни.

На 26.07.2026 г. около 11:50 часа на ПП 1 Е-79 между гр. Сандански и с. Струмяни, мотоциклет „БМВ“, управляван от 50-годишен мъж от с. Ново Делчево, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост е блъснал сърна, която е изскочила внезапно на пътното платно. Мотоциклетистът е пострадал с охлузни рани по тялото и фрактура на пръст на стъпалото. Направена му е проба с техническо средство за употреба на алкохол, която е отрицателна.

На 26.07.2026 г. около 13:25 часа в местността „Мочура“, землище на гр. Гоце Делчев, 62-годишен мъж от с. Марчево е паднал от управляваната от него каруца, теглена от кон, в резултат на което е пострадал с фрактура на ръката и луксация на раменната става. Направената на мъжа проба с техническо средство за употреба на алкохол е отрицателна.

На 26.07.2026 г. около 13:30 часа на пътя между с. Господинци и разклона за с. Буково, мотоциклет „Кимко“, управляван от 43-годишен мъж от гр. Сандански, на ляв завой е излязъл в дясно от пътното платно и се е блъснал в еластична ограда. Мъжът е пострадал с фрактура на ключицата и контузия на глезена. Направената му проба с техническо средство за употреба на алкохол е отрицателна.

На 26.07.2026 г. около 19:48 часа на пътя между гр. Банско и гр. Добринище е самокатастрофирал лек автомобил „Фолксваген Туран“, управляван от 51-годишен мъж от гр. София. При инцидента няма пострадали хора. На водача е направена проба с техническо средство за употреба на алкохол, която е отчела наличие на 1,91 промила. Мъжът е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

11. В обедните часове на 25.07.2026 г. на ул. „Зеленодолско шосе“ в гр. Благоевград, от полицейски служители на 01 РУ-Благоевград е проверен лек автомобил „Фиат Сейченто“, управляван от 61-годишен мъж от с. Дренково. С техническо средство е установено, че водачът шофира с наличие на 2,15 промила алкохол в издишания от него въздух. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 24.07.2026 г. до 08:00 часа на 27.07.2026 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 31 сигнала за произшествия.

Ликвидирани 14 пожара.

С преки материални щети 5 пожара.

Без нанесени материални щети 9 пожара.

Извършени са 7 спасителни дейности.

Лъжливи повиквания 1.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.

На 24.07.2026 г. около 17:23 часа е получен сигнал за пожар в хотелски комплекс в гр. Разлог. Погасен от екип на РСПБЗН-Разлог. Щети: около 10 кв м покрив.

На 24.07.2026 г. около 13:01 часа е получен сигнал за пожар в плевня в гр. Хаджидимово. Погасен от екип на РСПБЗН-Гоце Делчев. Щети: покривна конструкция, паянтови постройки, опушени стени.

На 24.07.2024 г. около 22:24 часа е получен сигнал за пожар в с. Катунци. Щети: домашно имущество.

На 25.07.2026 г. около 22:31 часа е получен сигнал за пожар в улична лампа в гр. Разлог. Погасен от екип на РСПБЗН-Разлог. Щети: кабел и осветително тяло.

На 26.07.2026 г. около 17:00 часа е получен сигнал за пожар в сухи треви и храсти в землището на с. Кърналово. Погасен от 2 екипа на РСПБЗН-Петрич. Щети: около 200 дка сухи треви и 10 дка лозе.