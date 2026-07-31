НачалоАктуално
АктуалноЗдраве и красотаЛюбопитно

Православната църква почита Свети праведни Евдоким

By Новини Благоевград
0
278

Три уникални имена черпят днес, почитаме светец, чийто гроб, ако докоснем, цери куп болести

Днес Православната църква почита Свети праведни Евдоким. Името му е с гръцки произход и означава похвален. Свети Евдоким се родил в Кападокия (Мала Азия) от благочестиви родители – Василий и Евдокия. Във времето на цар Теофил той бил млад офицер във войската. Но и като военен полагал голям труд да живее по евангелските заповеди. Бил непорочен, милосърден, избягвал всякакви суетни развлечения и празнословия.

На този ден се прави трапеза с обредна “заговезнишка пита”, която се чупи, а не се реже. Ястията са блажни. В някои селища следващите три дни гладуват, за да се пречистят тялом и духом. Имен ден имат хората, носещи името Евдоким, Евдокия и Дочо.

предишна статия
От 3 август за ремонт на водосток ще се ограничи движението в едната лента при 25-ти км на път II-19 Симитли – Разлог
Следваща статия
Жега до 43 градуса идва през август, температурите ще са над нормата

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Последвайте ни...

83,000Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

зареди още

Добре дошли в информационна агенция Blagoevgrad.eu

За контакти, реклама и въпроси: blagoevgrad.eu@gmail.com

error: