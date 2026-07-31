Три уникални имена черпят днес, почитаме светец, чийто гроб, ако докоснем, цери куп болести

Днес Православната църква почита Свети праведни Евдоким. Името му е с гръцки произход и означава похвален. Свети Евдоким се родил в Кападокия (Мала Азия) от благочестиви родители – Василий и Евдокия. Във времето на цар Теофил той бил млад офицер във войската. Но и като военен полагал голям труд да живее по евангелските заповеди. Бил непорочен, милосърден, избягвал всякакви суетни развлечения и празнословия.

На този ден се прави трапеза с обредна “заговезнишка пита”, която се чупи, а не се реже. Ястията са блажни. В някои селища следващите три дни гладуват, за да се пречистят тялом и духом. Имен ден имат хората, носещи името Евдоким, Евдокия и Дочо.