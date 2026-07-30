От 3 август за ремонт на водосток ще се ограничи движението в едната лента при 25-ти км на път II-19 Симитли – Разлог

От 3 август за ремонт на водосток при 25-и км на път II-19 Симитли – Разлог ще се ограничи движението в едната лента. По време на строителните дейности по съоръжението, което е в прохода „Предела“, преминаването в участък с дължина около 350 м ще се осъществява двупосочно в лентата, в която не се работи. Скоростта ще е до 50 км/ч. Ремонтните работи ще се изпълняват от пътноподдържащото дружество на републиканските пътища в област Благоевград и се очаква да завършат до 12 август.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.