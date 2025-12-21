Турист е загинал при падане в района на връх Вихрен

Тежък инцидент в Пирин отне живота на турист под връх Вихрен на 20 декември. Мъжът, за когото медиите съобщават, че е полски гражданин, е паднал в пропаст в района на Джамджиевите скали – един от най-рисковите участъци по източния склон към Вихрен.

Сигналът е подаден от негов спътник, с когото са се движели заедно към върха. По първоначална информация туристът се е подхлъзнал по Джамджиевия ръб и е паднал по стръмния скален улей. На място са насочени екипи на Планинската спасителна служба – отряд Банско, като част от спасителите са транспортирани с хеликоптер за по-бързо достигане до района. По-късно ПСС потвърждава, че мъжът е загинал, а тялото му е свалено в посока хижа „Бъндерица“.

Джамджиевият ръб е сред най-алпийските и изложени маршрути в Пирин – екстремен подход към връх Вихрен, с участъци с голяма експозиция и реален риск от смъртоносно падане. Маршрутът се препоръчва само за много добре подготвени и опитни планинари, с отлична физическа форма, устойчивост на височина и задължителна зимна екипировка.

Само преди няколко седмици ПСС – Банско проведе сложна акция в същия район, за да свали по въжета и с котки неподготвен турист, подценил терена и зимните условия. Тогава спасителите отново подчертаха, че комбинирането на труден маршрут, зимна обстановка и липса на опит е рецепта за бедствие.

От Планинската спасителна служба още в началото на зимния сезон предупредиха, че макар условията за туризъм да изглеждат добри, снежната покривка по високите части е заледена и силно хлъзгава, което изисква изключително внимание, подходяща екипировка и реална преценка на риска.