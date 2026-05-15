Разследва се опит за взривяване на лек автомобил в с. Говедарци

Под ръководството на Окръжна прокуратура – София се води разследване по образувано досъдебно производство във връзка с опит за унищожаване или повреда чрез взрив.

Действията по разследването са започнали на 14.05.2026 г. след получен сигнал в Оперативна дежурна част на РУ на МВР гр. Самоков.

При извършен оглед на местопроизшествието в с. Говедарци, община Самоков, е било открито взривно устройство, прикрепено към лек автомобил, м. „Ауди“, собственост на търговско дружество.

Незабавно районът е бил отцепен, а взривното устройство е обезвредено.

По първоначални данни  е направен опит за унищожаване или повреда чрез взрив, като е имало опасност за живота на някого и от разпространение върху намиращите се в близост имоти.

Разследването продължава под надзора на прокуратурата.

