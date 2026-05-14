Над 800 абитуриенти ще дефилират на червения килим в Благоевград

Над 800 зрелостници от Благоевград ще преминат по червения килим на площад „Георги Измирлиев“ по време на абитуриентските балове през месец май.

Дванадесетокласници от 10 училища в областния център, заедно със своите преподаватели, ще дефилират под специална цветна арка, разположена пред сградата на Община Благоевград.

Графикът на дефилетата е следният:

23 май

ПГ по туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“ – 18:00 часа

24 май

ПГИ „Иван Илиев“ – 18:00 часа

БПГ „Ичко Бойчев“ – 18:30 часа

ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“ – 18:45 часа

25 май

ПГАСАГ „Васил Левски“ – 18:00 часа

VII СУ „Кузман Шапкарев“ – 18:30 часа

СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ – 18:45 часа

V СУ „Георги Измирлиев“ – 19:00 часа

НХГ „Св. св. Кирил и Методий“ – 19:30 часа

26 май

ПМГ „Акад. Сергей Корольов“ – 18:30 часа

И тази година абитуриенти от Кочериново ще се включат в празничното дефиле в Благоевград. Те ще преминат по червения килим на 25 май от 19:15 часа.