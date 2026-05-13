СЮЗО прие общи позиции по ключови политики за местната власт и излъчи контактна група за диалог с държавните институции

Разширено заседание на Управителния съвет на Сдружението на югозападните общини (СЮЗО) се проведе с участието на кметове и председатели на общински съвети от общините – членове на организацията.

В рамките на заседанието бяха обсъдени и приети общи позиции по ключови за местната власт теми и политики, свързани с финансовата устойчивост на общините, необходимостта от предвидим и справедлив модел за финансиране на местната власт, реформата в управлението на отпадъците, новото райониране за планиране, както и други актуални въпроси от значение за развитието на регионите.

Представителите на общините се обединиха около необходимостта от по-активен и конструктивен диалог между местната и централната власт при изработването на законодателни и управленски решения, които имат пряко отражение върху дейността на общините и качеството на услугите за гражданите.

В тази връзка участниците в заседанието избраха контактна група, която да представлява СЮЗО в диалога с централната изпълнителна и законодателна власт. В състава ѝ влизат кметовете на общините Сандански, Благоевград, Кюстендил, Елин Пелин и Горна Малина.