Голямото пътуване за Коледа: Забрани и проверки по пътищата

Следващата седмица има само два официални работни дни – понеделник и вторник. След това излизаме в пет дневна почивка за Коледните празници. По изчисления на туристическия бранш, стотици хиляди българи ще пътуват за празниците.

В дните около Коледа се очакват:

– 720 хил. пътувания в страната и 180 хил. в чужбина – основно в Турция, Сърбия и Северна Македония;

– Обратно към страната очакваме 170 хил. също посещения при близки и роднини или за туризъм.

За тази цел на 23 и 30 декември – се ограничава движението на камиони над 12 тона по всички магистрали за периода от 12 до 20 часа. В дните 23 и 24 декември ще се въведе реверсивно движение в посока “Кулата”.

“За тежкотоварни камиони над 12 т съответно на 23 и 30 декември – двата вторника пред Коледа и Нова година, когато ще бъде ограничено движението между 12-20 часа на всички магистрали „Хемус”, „Тракия” и „Струма”, обясни пред NOVA инж. Мирослав Ценов от „Ситуационен център и управление на трафика” при АПИ.

Движение и към България. Очакват се 170 хиляди посещения от чужбина при близки и роднини. В София най- голямо струпване на хора се очаква около големите търговски центрове: „Ще бъдат регулирани кръстовищата, а там, където не е възможно, ще се намесват служители на „Пътна полиция”, обясни главен инспектор Светослав Величков от СДВР

Равносметката към края на годината е по-малко тежки катастрофи в сравнение с 2024 г.: “От началото на годината, сравнено със същия период на миналата година, отчитаме намаление в тежките ПТП, ранените и загиналите. При ранените намалението е с около 10%, загиналите са с 22-ма по-малко, отколкото миналата година”, каза главен инспектор Лъчезар Близнаков от „Пътна полиция”.