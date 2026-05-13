По инициатива на Районна прокуратура – Благоевград се проведе специализирано обучение за разследване на транспортни престъпления

25 разследващи полицаи и служители от състава на дежурните оперативни групи при ОД на МВР – Благоевград взеха участие в специализирано обучение за повишаване на квалификацията при разследване на престъпления по транспорта.

Инициативата за организирането му е на Районна прокуратура – Благоевград и е сред усилията за повишаване качеството на разследванията, подобряване на взаимодействието между институциите и прилагане на добри практики при работа по този вид престъпления.

„Разследването на транспортни престъпления изисква не само добра теоретична подготовка, но и бързи, координирани и изключително прецизни действия още в първите минути след настъпване на произшествието“, заяви районният прокурор Eлица Калпачка. Тя подчерта, че именно от качеството на първоначалния оглед, правилното съхраняване на следите и ефективното взаимодействие между институциите в голяма степен зависи установяване на обективната истина.

В рамките на практическата част, която се проведе в района на учебния полигон към Съюза на българските автомобилисти – Благоевград, беше извършена възстановка на пътен инцидент, при който участниците проведоха оглед на местопроизшествие в условия, максимално близки до реалната обстановка.

По време на демонстрацията разследващите отработиха последователността на действията при обезопасяване на района, фиксиране на следи и изземване на веществени доказателства, изготвяне на фотоалбум и описание на обстановката на местопроизшествието. Практическите упражнения бяха насочени към избягване на често допускани пропуски при първоначалния оглед и повишаване на прецизността при документиране на следите от произшествието.

Представители на Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП) анализираха заедно с участниците отделните етапи от извършения оглед и дадоха конкретни насоки от практиката относно правилното фиксиране на деформации по автомобилите, следи от спирачен път, разположение на участниците в инцидента и други детайли с важно значение за последващите автотехнически експертизи. Беше подчертано, че дори на пръв поглед малки пропуски при първоначалните действия могат впоследствие да затруднят установяването на механизма на произшествието.

Председателят на ЕЦТП Диана Русинова акцентира върху най-честите грешки, свързани с некачествено събиране на снимков материал, неправилно измерване и позициониране на превозните средства, както и неточности в терминологията.

Участниците в обучението обмениха практически опит относно организацията на работата на терен, комуникацията между отделните служби и действията в условия на интензивен трафик и обществен натиск.

Инициативата на Районна прокуратура – Благоевград затвърди необходимостта от добра координация между институциите, надграждане на професионалните умения, обмен на опит и уеднаквяване на добрите практики при работа на местопроизшествие.