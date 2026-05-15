На 15 май отбелязваме Световния ден на климата

Денят на климата е обявен от страните членки на Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата, подписана на 5 юни 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия. В България документът е ратифициран през март 1995 г.

Денят на климата фокусира вниманието на световната общественост върху необходимостта от общи действия за преодоляване на една от най-големите заплахи за живота на нашата планета – изменението на климата.

Използването на въглища, петрол, газ, интензивното селско стопанство, изсичането на гори и много други човешки дейности увеличават количеството на парниковите газове във въздуха. Това повишава температурата на Земята, което води до стопяване на полярните ледове, покачване равнището на океаните, наводняване на многолюдни ниски земи, както и до изчезването на биологични видове, регулиращи качеството на околната среда.

Световната общност отправя на 15 май послание към правителствата и корпорациите да поемат смели ангажименти и да предприемат решителни действия за опазване на климата на планетата за бъдещите поколения – действия, свързани с преструктуриране на енергетиката и увеличаване използването на възобновяеми източници на енергия като вода, вятър, слънце, намиране на нови енергийни източници. Като се ангажират с обществени инициативи и правят устойчиви избори в ежедневието си, хората могат да бъдат катализаторите на тази промяна.

През годините са приети няколко ключови документа, които целят справяне в световен мащаб с проблемите, свързани с климатичните изменения.

Рамковата Конвенция по Изменение на Климата на ООН е приета през 1992 г. Нейната цел е емисиите на парникови газове да се задържи до такова ниво, което да не позволява негативно въздействие върху климатичната система. Конвенцията е ратифицирана от 195 страни.

Следващата стъпка по пътя към разрешаване на климатичните проблеми е подписването на Протокола от Киото през 1997 г. Този протокол представя легално обвързващи цели в подкрепа на намаляването на емисиите на парникови газове в развитите страни.

През 2015 г. страните, подписали Рамковата конвенция по изменение на климата на ООН, приеха Глобално споразумение относно изменението на климата – т. нар. Парижко споразумение, което да покрие всички съществуващи, обвързващи и необвързващи споразумения в унифицирана система. Днес се отчита, че годините 2025-а и 2026-а са критични за изпълнението на Парижкото споразумение за намаляване на въглеродните емисии.