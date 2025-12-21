НачалоБлагоевград
Разбита е организирана престъпна група за разпространение на наркотици

By Екип Blagoevgrad.EU
След активни оперативно-издирвателни действия, на 17 декември Регионална дирекция „Гранична полиция“- Кюстендил проведе специализирана полицейска операция за неутрализиране и документиране дейността на престъпната група за съхранение и разпространение на наркотични вещества. В акцията участваха служители от сектор „Оперативно-издирвателна дейност“, сектор „Специални тактически действия“, ГПУ- Благоевград, ГПУ- Златарево и ГПУ- Гюешево.

В хода й са поверени 16 адреса и автомобили на територията на общините Благоевград, Симитли и Петрич. Граничните полицаи са установили и иззели 10,364 кг суха тревна маса, реагираща на канабис. Уведомен е дежурен прокурор и по случая е образувано досъдебно производство. Задържани са седем души от  Благоевградска област, наложена им е полицейска мярка за срок до 24 часа.

На 18 декември петима от тях – мъже на възраст от 34 до 53 години, са привлечени като обвиняеми. С постановление на наблюдаващия прокурор им е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“, за срок до 72 часа.

Вчера, 20 декември, с решение на съда на петимата задържани са наложени постоянни мерки „задържане под стража“.

Работата по случая продължава.

