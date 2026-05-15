От 18 до 20 май временно ще се променя организацията на движението по участъци от АМ „Струма“

От 18 до 20 май временно ще се променя организацията на движение по участъци от АМ „Струма“ в област Кюстендил.

През следващата седмица ще се извършва гаранционен ремонт на фуги при 53-и км в платното в посока Благоевград. За изпълнение на дейностите ще бъде ограничено движението в активната и аварийната лента, а превозните средства ще са пренасочени в изпреварващата.

Ще се изграждат и рекламни съоръжения в няколко отсечки на АМ „Струма“ и поради това между 9 ч. и 17 ч. поетапно ще се ограничава достъпът до аварийната лента.

На 18 май ще се монтират рекламни съоръжения при 70-и км на магистралата в посока Благоевград. На 19 май ще се работи при 71-ви км в посока Благоевград, а при 79-и км в платното за София.

На 19 и 20 май рекламни съоръжения ще се поставят при 66-и и при 70-и км на магистралата в посока Благоевград, както и при 67-и км в платното към София.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.