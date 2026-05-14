Инж. Благой Милев е назначен за директор на Югозападно държавно предприятие

Със заповед на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски, от
днес за директор на Югозападното държавно предприятие е назначен инж.
Благой Милев.
Инж. Милев има опит като ръководител на ЮЗДП, чийто директор беше през
2023 година, след което – и заместник-директор на предприятието. Днес
той сменя на поста инж. Светослав Николов.
Инж. Благой Милев работи в системата на горите повече от 20 години.
Професионалният му път започва в Национален парк „Пирин“, след което
работи в Регионалната дирекция по горите – София, Държавно горско
стопанство „Места“ и Държавно горско стопанство „Добринище“.
Семеен, с трима синове.