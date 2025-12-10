НачалоБлагоевград
Спипаха 49-годишен с канабис в Благоевград

By Новини Благоевград
При извършена, около 21:00 часа на 09.12.2025 г. в района на ул. „Делвинска“ в гр.
Благоевград, проверка на 49-годишен благоевградчанин, у същия органите на реда
открили пликче, съдържащо около 0,3 грама канабис. Мъжът е задържан със
заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

При друг случай, в следобедните часове на 09.12.2025 г. на ул. „Плиска“ в гр. Сандански, от
полицейски служители на РУ-Сандански е спрян лек автомобил „Мерцедес“,
управляван от 45-годишен чужд гражданин. В хода на извършената проверка, с
техническо средство е установено, че водачът на автомобила шофира под
въздействие на упойващи вещества. Той е задържан със заповед за задържане до 24
часа. Образувано е досъдебно производство.

