Спипаха 49-годишен с канабис в Благоевград

При извършена, около 21:00 часа на 09.12.2025 г. в района на ул. „Делвинска“ в гр.

Благоевград, проверка на 49-годишен благоевградчанин, у същия органите на реда

открили пликче, съдържащо около 0,3 грама канабис. Мъжът е задържан със

заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

При друг случай, в следобедните часове на 09.12.2025 г. на ул. „Плиска“ в гр. Сандански, от

полицейски служители на РУ-Сандански е спрян лек автомобил „Мерцедес“,

управляван от 45-годишен чужд гражданин. В хода на извършената проверка, с

техническо средство е установено, че водачът на автомобила шофира под

въздействие на упойващи вещества. Той е задържан със заповед за задържане до 24

часа. Образувано е досъдебно производство.