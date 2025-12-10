НачалоАктуално
Фалшиво шофьорско свидетелство e установено при проверка в Сандански

By Новини Благоевград
0
71

На 09.12.2025 г. около 21:28 часа на ул. „Свобода“ в гр. Сандански е спрян за
проверка лек автомобил „Ауди“. Водачът на автомобила, който е на 38 години от с.
Микрево е представил пред полицейските служители свидетелство за управление
на МПС, за което е установено, че не е истинско. За случая е уведомена
компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

