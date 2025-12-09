Седмокласници от Благоевград се срещнаха с магистрат в рамките на образователна лекция

Заместник административният ръководител на Районна прокуратура – Благоевград Анита Димова проведе среща със седмокласници от 07 СУ „Кузман Шапкарев“ в рамките на Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

По време на събитието магистратът запозна учениците със структурата на съдебната власт в Република България, както и с основните принципи на разделение на властите. Особено внимание бе отделено на ролята на прокуратурата и съдилищата в защита на правата на гражданите и върховенството на закона.

На учениците бяха представени магистратските професии – съдия, прокурор и следовател, както и изискванията и отговорностите, свързани с тяхната дейност. Лекцията премина при засилен интерес от страна на учениците, които задаваха въпроси, свързани с работата на съдебната система и кариерното развитие в сферата на правото.

Образователната програмата се реализира по силата на споразумение между Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката и има за цел повишаване на правната култура на учениците и изграждане на доверие към институциите.