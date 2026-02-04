НачалоНовини
НовиниРегионаПерник

Разбиха голяма незаконна фабрика за незаконни цигари в Батановци

By Екип Blagoevgrad.EU
0
60

Незаконна фабрика за производство на фалшиви цигари е разкрита в землището на гр. Батановци, общ. Перник, при съвместна операция на прокуратурата, ДАНС, МВР и Агенция „Митници“, съвместно с британски партньорски служби. Подробности за реализацията представиха на брифинг и.ф. главният прокурор Борислав Сарафов, председателят на ДАНС Деньо Денев, главен комисар Боян Раев – директор на ГДБОП, Георги Димов – директор на Агенция „Митници“ и говорителят на Окръжна прокуратура-Перник Албена Стоилова.

Това е най-голямата разкрита досега фабрика за производство на нелегални цигари, по-голяма от тази в хасковското село Момково, която бе разбита миналата година. Фабриката е работила при много строга конспиративност, имало е прокопан тунел, който излиза на няколкостотин метра от сградата. Вчера в района на Костинброд е бил проследен товарен автомобил, натоварен с готовата стока. В него са открити над 10 милиона къса цигари (990 мастербокса), а в самата фабрика са намерени готова продукция и около 13,8 тона тютюн в кашони от по 200 кг.

Директорът на ГДБОП главен комисар Боян Раев съобщи, че фабриката е била на три нива, много добре организирана, с абсолютно завършен цикъл на производство. На място са намерени машини за обработка на тютюн, за производството на самите цигари и за пакетиране, както и машини и инструменти за ремонт и настройка на поточната линия. Фабриката разполагала и със склад, спално помещение за около 20 души и оборудвана кухня. Работниците са Молдова. Те са идвали в Батановци да работят, произвеждат и после си тръгват.

Образуваното досъдебно производство е ръководството и надзора на Окръжна прокуратура-Перник. Към дейността на нелегалната фабрика е установена съпричастността на няколко лица, като цигарите са били предназначени по-скоро за износ.

предишна статия
На 4 и 5 февруари за изграждане на станция на мобилен оператор се променя организацията на движение в тунел „Блатино“ на АМ „Струма“
Следваща статия
Благоевград почете 154 години от рождението на Гоце Делчев

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

зареди още

Добре дошли в информационна агенция Blagoevgrad.eu

За контакти, реклама и въпроси: blagoevgrad.eu@gmail.com

error: