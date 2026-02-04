Разбиха голяма незаконна фабрика за незаконни цигари в Батановци

Незаконна фабрика за производство на фалшиви цигари е разкрита в землището на гр. Батановци, общ. Перник, при съвместна операция на прокуратурата, ДАНС, МВР и Агенция „Митници“, съвместно с британски партньорски служби. Подробности за реализацията представиха на брифинг и.ф. главният прокурор Борислав Сарафов, председателят на ДАНС Деньо Денев, главен комисар Боян Раев – директор на ГДБОП, Георги Димов – директор на Агенция „Митници“ и говорителят на Окръжна прокуратура-Перник Албена Стоилова.

Това е най-голямата разкрита досега фабрика за производство на нелегални цигари, по-голяма от тази в хасковското село Момково, която бе разбита миналата година. Фабриката е работила при много строга конспиративност, имало е прокопан тунел, който излиза на няколкостотин метра от сградата. Вчера в района на Костинброд е бил проследен товарен автомобил, натоварен с готовата стока. В него са открити над 10 милиона къса цигари (990 мастербокса), а в самата фабрика са намерени готова продукция и около 13,8 тона тютюн в кашони от по 200 кг.

Директорът на ГДБОП главен комисар Боян Раев съобщи, че фабриката е била на три нива, много добре организирана, с абсолютно завършен цикъл на производство. На място са намерени машини за обработка на тютюн, за производството на самите цигари и за пакетиране, както и машини и инструменти за ремонт и настройка на поточната линия. Фабриката разполагала и със склад, спално помещение за около 20 души и оборудвана кухня. Работниците са Молдова. Те са идвали в Батановци да работят, произвеждат и после си тръгват.

Образуваното досъдебно производство е ръководството и надзора на Окръжна прокуратура-Перник. Към дейността на нелегалната фабрика е установена съпричастността на няколко лица, като цигарите са били предназначени по-скоро за износ.