Провежда се разследване за незаконно използване на търговска марка в гр. Дупница

Под надзора на Районна прокуратура – Кюстендил се провеждат активни действия по разследване на престъпление, свързано с използване на регистрирана търговска марка без съгласието на нейния притежател.

В Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ при МВР е постъпила информация, съдържаща данни за осъществявана дейност в производствен цех на територията на гр. Дупница.

Според първоначалните данни в обекта са били произвеждани и подготвяни за търговска реализация дрехи, носещи отличителни знаци, надписи и символи, сходни или идентични с регистрираната и защитена търговска марка, без необходимото съгласие на носителя на изключителните права върху марката.

В резултат на предприетите оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия са установени търговски дружества, осъществяващи дейност на посочения адрес в гр. Дупница.

При извършената проверка в обекта са открити значителен брой артикули – облекла и текстилни изделия, носещи обозначения на регистрираната търговска марка.

Извършени са неотложни действия по разследването – претърсване и изземване, проведени от разследващ полицай при ГД БОП – МВР при спазване на предвидения в закона ред.

Иззетите вещи предстои да бъдат описани и приобщени към доказателствения материал по делото. Ще бъдат назначени експертизи с цел установяване на автентичността на използваните обозначения, както и размера на причинените имуществени вреди на правоносителя.

Процесуалните действия продължават и към настоящия момент. След приключването им протоколите от извършените действия ще бъдат внесени за одобрение в Районен съд – Дупница.

Районна прокуратура – Кюстендил ще информира обществеността своевременно при наличие на допълнителни данни по случая.