На 4 и 5 февруари за изграждане на станция на мобилен оператор се променя организацията на движение в тунел „Блатино“ на АМ „Струма“ в област Кюстендил.

От 8 ч. на 4 февруари до 18 ч. на 5 февруари ще бъде ограничено преминаването в тръбата за София. Трафикът ще преминава двупосочно в тръбата за Благоевград. Предвижда се на 4 февруари между 10 ч. и 13 ч. електрозахранването в съоръжението да бъде прекъснато.

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание, като спазват пътната сигнализация и ограничението на скоростта от 50 км/ч.