Румен Радев: Поставяме началото на открит и конструктивен диалог за справедливи цени и цялостна стратегия по отношение на храните

Продължаващият ръст на цените на хранителните стоки и намаляващата покупателна способност на българските граждани изискват адекватни и навременни мерки. Днес поставяме началото на открит и конструктивен диалог по темата, за да имаме справедливи цени в магазините и цялостна стратегия за сектор храни. Длъжни сме да постигнем резултат в името на българските граждани, които очакват от всички нас действия. Това заяви министър-председателят Румен Радев в началото на срещата в Министерския съвет относно мерките за овладяване на цените. Дискусията се провежда по инициатива на премиера и в нея участват министри от кабинета, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектора на земеделието и храните.

Министър-председателят обърна внимание, че са налице както глобални фактори, като цените на електроенергията и на транспорта, върху които не може да се влияе, така и национални фактори, от които зависят цените на хранителните стоки. Като примери Радев посочи структурата на веригите за доставки, значението на коректните отношения между производител – търговец – потребител, противодействието срещу нелоялните търговски практики, както и наличието на ясни регулации и контролни механизми. Именно тези фактори оказват съществено влияние върху родното производство и следва да бъдат адресирани. Като първа стъпка управляващите вече предложиха законодателни промени, разработени на основата на успешни европейски политики за защита на конкуренцията и борбата с нелоялните търговски практики.

„По никакъв начин държавата няма да се меси на пазара“, подчерта министър-председателят Румен Радев. Същевременно премиерът отбеляза значението на ефективните регулации и контролни механизми, с акцент върху защитата на българските потребители и производители и ясните отношения между всички във веригата производител – търговец – потребител. „Без тези регулации и контролни механизми пазарът лесно се превръща в джунгла“, заяви още Радев и добави, че България като демократична европейска държава трябва да има тези силни механизми.

Премиерът Радев обърна специално внимание на състоянието на българското производство. Позовавайки се на доклади на Комисията за защита на конкуренцията и на Министерството на земеделието и храните, министър-председателят предупреди за опасността родното производство да изчезне от българската трапеза, ако то продължи да намалява с настоящия темп. „Това е голям проблем, наличието на силно родно производство е въпрос на хранителна сигурност и суверенитет и въпрос на национална сигурност. Така че това е приоритетна политика на българското правителство“, заяви Радев.

Министър-председателят изтъкна необходимостта от набелязване както на средносрочни, така и на дългосрочни мерки. Премиерът даде за пример условията за коопериране, за напояване, за къси търговски вериги, за контрол на качеството. „Критично важно е всъщност какво слагаме на българската трапеза“, изтъкна Радев. По думите му е необходимо всички тези теми да бъдат открито поставени „на масата“ и да бъде проведен честен и конструктивен диалог между всички страни.