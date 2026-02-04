Благоевград почете 154 години от рождението на Гоце Делчев

Благоевград отбеляза 154 години от рождението на революционера и национален герой Гоце Делчев. Възпоменателната церемония се състоя на площад „Македония“ пред паметника на видния водач и идеолог на Българските македоно-одрински революционни комитети.

В знак на признателност и преклонение пред делото на Гоце Делчев цветя поднесоха областният управител Георги Динев, председателят на Общинския съвет – Благоевград Антоанета Богданова, представители на военните формирования, образователни и културни институции, политически партии, общественици и граждани.

Гоце Делчев е роден през 1872 г. в град Кукуш. Благодарение на неговата всеотдайност и организаторски умения ВМОРО изгражда своя четническа армия, привлича способни войводи и разгръща активна революционна дейност в Македония и Одринска Тракия.

Революционерът загива през 1903 г. край село Баница в сражение с турски части, оставяйки трайна следа в българската история и националноосвободителните борби.