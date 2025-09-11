Премиерът Желязков в Благоевград: Системите в страната са подготвени за въвеждане на еврото

Системите в страната са подготвени за въвеждане на еврото, налице са всички предпоставки процесът да премине плавно. За целта е важно да има стабилност и правителството прави всичко възможно да я осигури, като решава проблемите на бизнеса и на гражданите. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в Благоевград, където участва в дискусия, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото. Ще положим максимално усилия, в това число със стабилна парламентарна подкрепа, за да създаваме всички предпоставки за нормално функциониране на държавата, категоричен беше Желязков. По думите му политическият дебат също е важен коректив за политиките, но той не трябва да се превръща в самоцел за деструктивност, нито пък да се фокусира върху това да няма редовно правителство, да има турболенция, системите да не работят пълноценно и да има несигурност във функционирането на публичния сектор.

В новата геополитическа среда трябва да се намерят правилни политически решения, които не са реактивни само на проблемите, които ни съпътстват в днешния ден, а трябва да се гледа доста по-напред, отбеляза министър-председателят Росен Желязков. Премиерът посочи, че членство на България в еврозоната ще допринесе за икономическото развитие на страната ни и за благоденствието на българските граждани. Желязков отбеляза, че членството ни в еврозоната е и последната стъпка към пълноценната европейска интеграция в структурите и системите на Европейския съюз. Ние няма да приемем чужда валута, приемаме нашата европейска валута, която ще позволи на България да е по-пълноценна като участник в единния европейски пазар, заяви премиерът Желязков.

Сред ползите, които министър-председателят открои от въвеждането на еврото, са стабилност и предвидимост. Единната валута намалява валутните рискове. Наред с това са и по-ниските транзакционни разходи – това ще го усети всеки, който активно търгува и активно участва в стопанския оборот. Икономическата интеграция също по никакъв начин не трябва да остава по-назад като аргумент. Тя насърчава интеграцията между страните членки и в голяма степен намалява различията. Еврозоната много по-добре защитава от предизвикателства страните членки. Предимство е и финансовата дисциплина. Не на последно място – членството в еврозоната е важен атестат за инвестиционната привлекателност на страната.