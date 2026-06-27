Разкриват лекарски кабинет в благоевградското село Падеш

Общински съвет – Благоевград даде съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на две свободни помещения на партерния етаж в сградата на кметството в село Падеш – публична общинска собственост. Те ще бъдат приспособени за лекарски кабинет и манипулационна.

До момента лекарският кабинет беше разположен в близост до Дом за пълнолетни лица с деменция „Св. Мина“, където се изграждат три нови сгради за нуждите на ползвателите на услугата, съобразени със съвременните изисквания и социални стандарти за предоставяне на грижи.

Процедурата за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване стартира след постъпило искане за разкриване на лекарски кабинет и манипулационна.