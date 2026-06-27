Нов удар по екипа на Байкушев: Втора ключова оставка за по-малко от месец

Поредното напускане на човек от най-близкия управленски кръг на кмета Методи Байкушев поставя все повече въпросителни около стабилността на управлението в Община Благоевград. След оттеглянето на заместник-кмета Станислав Кимчев, в петък стана ясно, че поста си напуска и управителят на общинското дружество „Арт Стейдж енд Фест“ Христо Климентов.

Две ключови фигури, свързвани с културната политика, публичните събития и комуникацията на общината, си тръгват само в рамките на няколко седмици. Съвпадение или симптом за сериозни проблеми в управлението – това е въпросът, който все повече жители на Благоевград си задават.

Това обаче засилва съмненията, че зад кадровите промени стоят вътрешни разногласия и напрежение, за които администрацията предпочита да мълчи.

Все по-често в общественото пространство се коментира, че кметът постепенно губи доверието дори на хората, с които започна мандата си. Когато най-близките съратници един след друг напускат, това трудно може да бъде определено като нормален кадрови процес.

Макар до следващите местни избори да има време, подобни събития неминуемо влияят върху обществените нагласи. Ако тенденцията на разпадане на екипа продължи и липсват убедителни резултати от управлението, шансовете на Методи Байкушев да спечели втори мандат могат да бъдат сериозно поставени под въпрос.

Предстои да се види дали това са единични случаи или началото на по-мащабни промени в ръководството на Община Благоевград.