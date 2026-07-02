Строителството на обходния път на Кресна се изпълнява с ускорени темпове

Областният управител на област Благоевград Васил Трендафилов извърши инспекция на строителните дейности по обходния път на гр. Кресна. В проверката участваха заместник областният управител Али Хатип, началникът на сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР – Благоевград ст. инспектор Тодор Жбантов и началникът на отдел „ИРД“ в Областно пътно управление – Благоевград Мария Чанова.

По време на инспекцията те обходиха значителна част от трасето и се запознаха на място с напредъка на строително-монтажните работи. Те изразиха удовлетворение от постигнатите до момента резултати и от темповете, с които се изпълнява един от най-важните инфраструктурни проекти в региона.

Представител на фирмата-изпълнител информира, че към момента по обекта работят над 200 души, а общото изпълнение на строителните дейности е достигнало около 35 процента. По думите му работата на терен се извършва с пълна мобилизация на наличните ресурси, като за навременното завършване на проекта е необходимо издаването на следващото разрешение за строеж, което е пряко свързано с цялостната реализация на обхода на Кресна.

Строителството на обходния път започна на 27 ноември 2025 г. с подписването на Протокол (Образец 2а) за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа. До момента е извършено разчистване на строителната площадка, а строително-монтажни работи се изпълняват по всички виадукти, селскостопански пресичания и водостоци в участъка. Отчита се значителен напредък при изграждането на виадуктите – на едно от съоръженията вече се монтират греди, а на останалите се изпълняват пилотни фундаменти, стълбове и устои.

С ускорени темпове напредват и изкопните дейности при тунелите „Кресна 1“ и „Кресна 2“. Към настоящия момент са прокопани около 120 метра от тунел „Кресна 1“ и приблизително 10 метра от тунел „Кресна 2“. Успоредно с основните строителни дейности са завършени реконструкциите на значителна част от инженерните мрежи, засегнати от изпълнението на проекта.