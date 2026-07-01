Токът за бита поскъпва с 3% от днес

Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение за цените в сектор „Електроенергетика“, които влизат в сила от 1 юли 2026 г. за следващия едногодишен ценови период до 30.06.2027 г.

След отчитане на всички ценообразуващи елементи и прилагане на правилата за ценообразуване, Комисията утвърди средно увеличение на цената на електроенергията за битовите потребители с 3,05 %. При изчисляване на стойностите допълнително са взети предвид последните отчетни данни, свързани с ценообразуващи елементи, което наложи незначителна корекция на крайните ценови нива.

За клиентите на трите електроснабдителни дружества повишението е различно – за „Електрохолд“ е 3,14 %, за клиентите на ЕВН – 3,28 %, за битовите потребители на „Енерго Про“ е 2,53 %. В тези цени са включени и цените за мрежови услуги Високо и Ниско напрежение.

„Предлаганото изменение на цените е под официалния размер на инфлацията за 2025 г. – 4,6%, като прогнозите за тази година са тя да достигне още по-високи нива. На практика средната сметка на домакинствата за електроенергия се оскъпява с по-малко от 1 евро“, подчерта Пламен Младеновски.

Преди приемането на ценовото решение Комисията проведе на 12.06.2026 г. обществено обсъждане, на което бяха поканени всички заинтересовани страни.