Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград

От криминалисти при РУ-Петрич, на 10.09.2025 г. са открити около 24 зелени тревисти растения, които след направен полеви тест са реагирали положително на канабис. Те били засадени в обособена нива в местността „Кумли“, землище на гр. Петрич, а тяхното общо тегло е около 10,4 килограма. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

Около 10:00 часа на 10.09.2025 г. в района на ул. „Пейо Яворов“ в гр. Гоце Делчев, от полицейски служители на РУ-Гоце Делчев е проверена 65-годишна жена от града, у която са намерени пет вейп устройства с течност, реагираща положително на канабис. Жената е задържана със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

В обедните часове на 10.09.2025 г. в РУ Гоце Делчев е получен сигнал за извършена кражба на портмоне със сумата от около 970 лв. и бутилка с алкохол от магазин за хранителни стоки в с. Слащен. От работещите по случая полицейски служители са предприети незабавни действия, в резултат на които е установен и задържан 53-годишният извършител на деянието, който е от същото село. Той е проникнал в помещението около 02:30 часа на същата дата през отворен прозорец. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

От полицейски служители на РУ-Банско, около 23:20 часа на 10.09.2025 г. в района на ул. „Хан Кубрат“ в гр. Банско, е задържан 27-годишен мъж от гр. Разлог. С техническо средство е установено, че същият управлява, противозаконно присвоен от него, товарен автомобил „Мерцедес Вито“ с наличие на 1,26 промила алкохол в издишания въздух. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

На 10.09.2025 г. в РУ-Разлог е получено съобщение от жител на с. Бабяк, че чрез публикувана в интернет пространството обява за продажба на строителна техника е въведен в заблуждение, че ще му бъде продадена машина, като същия е превел на посочена му банкова сметка сумата от около 1 000 лева, но след това комуникацията е преустановена от страна на продавача. За случая е уведомена компетентната прокуратура. Работата продължава.

Полицейски служители на 02 РУ-Благоевград работят по получено съобщение за това, че за времето от 21:00 часа на 09.09.2025 г. до 12:15 часа на 10.09.2025 г. са спукани четири гуми на лек автомобил „Нисан Кашкай“, който бил паркиран в ж.к. „Еленово“ в гр. Благоевград. По случая е образуван заявителски материал.

В обедните часове на 10.09.2025 г. в 02 РУ-Благоевград е съобщено за извършена, на 06.09.2025 г., кражба на велосипед от магазин за детски стоки в гр. Благоевград, с което е нанесена щета на приблизителна стойност около 214 лева. Образуван е заявителски материал за извършено престъпление по чл.194, ал.1 от НК.

Около 08:00 часа на 10.09.2025 г. е получен сигнал за станало ПТП в близост до жп прелеза в ж.к. „Струмско“ в гр. Благоевград, при което пътнически влак, пътуващ от гр. Петрич към гр. София е блъснал мъж, който стоял на релсите. От работещите по случая полицейски служители е установено, че мъжът е на 35 години от гр. Благоевград и е починал на място. За случая е уведомена РП-Благоевград. Образувано е досъдебно производство.

На 10.09.2025 г. около 21:30 часа на пътя между с. Гърмен и път III-197, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост, 17-годишен мотоциклетист от с. Дебрен е блъснал куче, което се е намирало на пътното платно, в резултат на което е паднал и пострадал с контузия на прешлени и охлузни рани по тялото и главата.