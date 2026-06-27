НачалоБлагоевград
БлагоевградНовини

Забранява се къпането в необезопасени водни площи на територията на община Благоевград

By Екип Blagoevgrad.EU
0
66

С цел опазване живота и здравето на гражданите е въведена забрана за къпане във всички водни площи на територията на община Благоевград, където не са осигурени правоспособни водни спасители.

Всички собственици и ползватели на плувни басейни, комплекси за плуване и водни спортове, водоеми, язовири, напоителни канали, фонтани и други водни площи следва до 25 юни 2026 г. да извършат проверка на наличните забранителни, предупредителни и информационни знаци. При липса на такива е необходимо да бъдат поставени нови, съобразени с изискванията на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и басейните за обществено ползване.

Предвидено е също поставянето на необходимите предупредителни и забранителни знаци на езерото в парк „Бачиново“ и на язовир „Стойковци“ в землището на село Логодаж.

Отговорните институции призовават гражданите да спазват въведените ограничения и да използват само обезопасени места за къпане, за да се предотвратят инциденти през летния сезон.

предишна статия
Нормален е трафикът на граничните пунктове
Следваща статия
Днес е Световен ден на риболова

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Последвайте ни...

83,000Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

зареди още

Добре дошли в информационна агенция Blagoevgrad.eu

За контакти, реклама и въпроси: blagoevgrad.eu@gmail.com

error: