Забранява се къпането в необезопасени водни площи на територията на община Благоевград

С цел опазване живота и здравето на гражданите е въведена забрана за къпане във всички водни площи на територията на община Благоевград, където не са осигурени правоспособни водни спасители.

Всички собственици и ползватели на плувни басейни, комплекси за плуване и водни спортове, водоеми, язовири, напоителни канали, фонтани и други водни площи следва до 25 юни 2026 г. да извършат проверка на наличните забранителни, предупредителни и информационни знаци. При липса на такива е необходимо да бъдат поставени нови, съобразени с изискванията на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и басейните за обществено ползване.

Предвидено е също поставянето на необходимите предупредителни и забранителни знаци на езерото в парк „Бачиново“ и на язовир „Стойковци“ в землището на село Логодаж.

Отговорните институции призовават гражданите да спазват въведените ограничения и да използват само обезопасени места за къпане, за да се предотвратят инциденти през летния сезон.